الزياني يقود هجوم المصري أمام منتخب السويس بتروجيت في كأس عاصمة مصر

أعلن الجهاز الفنى للفريق الأول للكرة بالنادى المصرى بقيادة التونسى نبيل الكوكى عن تشكيل فريقة لملاقاة منتخب السويس بتروجيت، في المباراة التي تجمع الفريقين في الثامنة من مساء اليوم، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من النسخة السادسة لبطولة كأس عاصمة مصر والمقرر اقامتها فى الثامنة مساءا على ستاد السويس الجديد.

ويدخل المصري مباراة اليوم بتشكيل ضم كلًا من:

حراسة المرمى: محمد سيحا .

خط الدفاع: كريم العراقى ، باهر المحمدى ، خالد صبحى و عمرو سعداوى.

خط الوسط: محمد مخلوف ، عميد صوافطة ، أحمد القرموطى.

الهجوم: عبد الرحيم دغموم ، علي سليمان ، أحمد شرف .

قائمة البدلاء : عصام ثروت ، محمد هاشم ، مصطفى العش ، محمد شكرى ، يوسف الجوهرى ، مصطفى أبوالخير ، ياسين الملاح ، كريم بامبو ، عبد الله الزيانى .