 توقيف صحفية أجنبية عند مدخل مقر الرئاسة الإسرائيلية واستدعاء خبراء المتفجرات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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توقيف صحفية أجنبية عند مدخل مقر الرئاسة الإسرائيلية واستدعاء خبراء المتفجرات

وكالات
نشر في: الأربعاء 4 نوفمبر 2026 - 5:37 م | آخر تحديث: الأربعاء 4 نوفمبر 2026 - 5:37 م

أوقفت قوات أمن الاحتلال، صحفية أجنبية خلال إجراءات التفتيش الأمني عند مدخل مقر الرئاسة الإسرائيلية، بعد الاشتباه بوجود مادة داخل معداتها، ما أدى إلى استدعاء خبراء المتفجرات التابعين للشرطة إلى المكان.

وجاء توقيف الصحفية قبيل بدء الجولة الأولى من المشاورات التي يجريها الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج مع الكتل والأحزاب التي فازت بمقاعد في الكنيست، بشأن تشكيل الحكومة المقبلة، بحسب وكالة معا.

وقال مكتب الرئاسة الإسرائيلية، في بيان، إن جهاز الفحص الأمني أطلق إنذارا خلال إجراءات تفتيش الأشخاص الداخلين إلى مقر الرئاسة، وعلى إثر ذلك تقرر وقف الدخول إلى المقر مؤقتا إلى حين التحقق من طبيعة الإنذار.

وأضاف أن خبراء المتفجرات في الشرطة في طريقهم إلى المكان لفحص المعدات، مشيرا إلى أن الحادثة لا تزال قيد الفحص بالتنسيق مع الجهات المختصة.

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