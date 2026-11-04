الحرس الثوري يعلن إسقاط مسيرة أمريكية في سماء جزيرة قشم

أعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء الأربعاء، اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة أمريكية من طراز «MQ-1» في أجواء جزيرة قشم، جنوبي البلاد، باستخدام منظومة الدفاع الجوي التابعة له.

وقالت العلاقات العامة للحرس الثوري، في بيان نقلته وكالة «فارس»، إن الطائرة جرى تدميرها بواسطة منظومة دفاع جوي متطورة، تخضع لسيطرة شبكة الدفاع الجوي المتكاملة في إيران.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، ليل الاثنين الثلاثاء، «السيطرة على مسيرتين أمريكيتين من طراز MQM-170 في جزيرة قشم» جنوبي البلاد، فيما أفاد إعلام رسمي بسماع دوي انفجارات في الجزيرة.

ونقلت وكالة تسنيم للأنباء الإيرانية، وكذلك وكالة الأنباء الرسمية «إرنا»، بيانًا للحرس الثوري أفاد فيه بأن «طائرتي استطلاع أمريكيتين من طراز MQM-170 قد أُنزِلتا في أجواء جنوب جزيرة قشم، إثر إجراء نفذته المنظومات المتطورة للحرب الإلكترونية التابعة للقوة الجوفضائية للحرس».

ووفقًا للبيان، «ارتفع عدد المسيرات الأمريكية من هذا الطراز التي غنمها ضباط النخبة في الحرس الثوري إلى أربع طائرات».

وتقع جزيرة قشم عند مدخل مضيق هرمز، وتحتل موقعًا حيويًا يمكّنها من الإشراف والتحكم في الملاحة بمضيق هرمز، وهو أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والغاز في العالم.

ويتزامن ذلك مع توتر متواصل بين إيران والولايات المتحدة بشأن الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الاستراتيجية لإمدادات الطاقة والسلع في العالم، وأحد الملفات الرئيسية في المفاوضات بين الجانبين.