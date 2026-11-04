أمينة خليل تتعاقد رسميا على المشاركة في الجزء الثاني من فيلم شقو

أعلن المنتج أحمد السبكي عن التعاقد مع الفنانة أمينة خليل للمشاركة في بطولة الجزء الثاني من فيلم "شقو"، وذلك عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام".

وقال السبكي في منشور: "شقو 2 شبنش مراكش.. رسميا النجمة أمينة خليل تنضم لأبطال شقو الجزء الثاني استعدادا لبدء التصوير قريبا".

وتدور أحداث الفيلم حول مجرمين يعملان "هجامين" لصالح إحدى سيدات الأعمال، ولكن آخر عملية سرقة يقومان بها تحدث لهما بسببها كثيرا من المتاعب عقب وفاة مالك الفيلا التي سرقاها.

وكانت دينا الشربيني قد تعاقدت أيضا على المشاركة في بطولة الفيلم الذي يقوم ببطولته كل من: عمرو يوسف ومحمد ممدوح، وحتى الآن غير معلوم هل ستقوم الفنانة يسرا بالمشاركة في الجزء الثاني أم لا.

الفيلم تأليف وسام صبري وإخراج كريم السبكي.