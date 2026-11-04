مستوطنون يقتحمون مدرسة غرب الخليل ويحاولون الاعتداء على الطلبة والمعلمين

اقتحم مستوطنون، اليوم الأربعاء، مدرسة سكة الواقعة غرب مدينة الخليل، وحاولوا الاعتداء على الطلبة والمعلمين، في اعتداء أثار حالة من الخوف في صفوف الطلبة.

وأفادت مصادر محلية، بأن مجموعة من المستوطنين اقتحمت المدرسة، وحاولت مهاجمة الطلبة والهيئة التعليمية، بالتزامن مع إطلاق قوات الاحتلال قنابل الصوت في محيط المدرسة، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وأضافت المصادر أن إدارة المدرسة سارعت إلى إخلاء الصفوف وساحة المدرسة وتأمين الطلبة وإخراجهم من المكان، خشية تعرضهم للاعتداء، في ظل استمرار وجود المستوطنين ومحاولاتهم الوصول إليهم.

وتشهد المناطق الواقعة غرب وجنوب غرب الخليل تصاعدًا في اعتداءات المستوطنين، التي تشمل اقتحام التجمعات السكانية والاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم، إلى جانب استهداف المدارس والطلبة، ما يهدد سلامة الأطفال ويعرقل انتظام العملية التعليمية، وسط مخاوف الأهالي من تعرض أبنائهم للعنف خلال توجههم إلى المدارس أو وجودهم داخلها.