فيلق القدس: قادة المقاومة بدأوا تنفيذ توجيهات خامنئي بشأن توسيع نطاق الهجمات

أعلن قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني، أن قادة جماعات المقاومة تلقّوا رسالة المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي، التي تدعو إلى «مواجهة العدو بلا حدود»، وبدأوا تحويل توجيهاتها إلى خطوات عملية.

وقال قاآني، في تصريحات نقلها موقع «إيران إنترناشيونال»، إن قادة جماعات المقاومة أعلنوا «ولاءهم كتابيًا» عقب تلقي الرسالة، مؤكدًا أنهم شرعوا في تنفيذ مضامينها على أرض الواقع، في إشارة إلى التوجه نحو توسيع نطاق المواجهة مع الولايات المتحدة.

وتأتي تصريحات قاآني في أعقاب رسالة خامنئي، التي حذّر فيها من أن الحرب في الشرق الأوسط ستكون أوسع نطاقا في حال استئنافها، وذلك في ظل تلويح الولايات المتحدة وإسرائيل بجولة جديدة من الضربات على إيران.

وقال خامنئي في رسالة مكتوبة نشرها موقعه الالكتروني: «إذا تكررت مثل هذه الاعتداءات، فإن نطاقها (الحرب) سيصبح أوسع بكثير».

وفي سياق متصل، أكد المرشد أن التغيرات الحزبية والسياسية داخل الولايات المتحدة لن تؤدي إلى تغيير موقفها تجاه إيران، محذرًا من الاعتقاد بإمكانية إنهاء العداء الأمريكي من خلال تقديم التنازلات.

ونوه أن من يراهنون على تغيير السلوك الأمريكي نتيجة التحولات الحزبية، أو يعتقدون أن تقديم تنازلات لواشنطن قد يدفعها إلى التخلي عن عدائها تجاه الشعب الإيراني، «مخطئون تمامًا».

وأضاف أن القادة الأمريكيين سعوا، على مدار مراحل مختلفة، إلى فرض هيمنتهم على إيران وإخضاعها، مشيرًا إلى أنهم تخلوا، في أحدث أشكال هذا التوجه، عن الأعراف والمظاهر الدولية، واتجهوا إلى محاولة «تفكيك البلاد وإخضاع شعبها وتقويض نظامها وتدمير حضارتها العريقة».

وأكد أن هذه المحاولات اصطدمت بإرادة الشعب الإيراني، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة وأتباعها أخفقوا في تحقيق أهدافهم، وألقوا تبعات حساباتهم الخاطئة على الشعب الأمريكي والحكومات التي تعتمد على واشنطن.