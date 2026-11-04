شهدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، احتفالية توزيع جوائز الدورة العاشرة لجائزة التميز الإعلامي العربي لعامي 2025 و2026، تحت شعار «الإعلام العربي والذكاء الاصطناعي: الفرص والتحديات»، برعاية دولة الكويت، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ56 لمجلس وزراء الإعلام العرب.

وحضر الاحتفالية الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، وعدد من وزراء الإعلام العرب، والسفير أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية، ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير الإعلام والثقافة بالوكالة في دولة الكويت عمر سعود عبد العزيز العمر، ووزير الإعلام والثقافة والسياحة بالصومال عبد الفتاح قاسم محمود.

واستهلت الاحتفالية بتسليم الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي درعًا تقديريًا من الوزير الكويتي عمر سعود عبد العزيز العمر، قبل الإعلان عن الفائزين بجوائز التميز في المجالات التلفزيونية والإذاعية والصحفية والرقمية.

وفي فئة أفضل تقرير تلفزيوني، فازت إيمان التكبيل من الجزائرية، عن عمل بعنوان «الذكاء الاصطناعي وحماية الذاكرة».

وفي فئة أفضل تقرير توعوي إذاعي، فازت دولة فلسطين عن عمل بعنوان «الذكاء الاصطناعي.. من يروي القصة؟».

وفي فئة أفضل عمود رأي، فازت الكاتبة الصحفية وفاء بلومير من المغرب، عن مقال بعنوان «الذكاء الاصطناعي في غرف التحرير.. صحافي معزز أم اختبار صامت للأخلاقيات؟».

وفي مجال الإعلام الرقمي، فازت كليات التقنية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة بجائزة أفضل فيديو رقمي، فيما حصلت صحيفة الأيام البحرينية على جائزة أفضل صورة، عن لقطة بعنوان «لحظة نادرة لطائر الغاق السقطري في جزر حوار».

كما فاز محمد العريان من وكالة الأنباء الأردنية «بترا» بجائزة أفضل تحقيق رقمي، عن عمل تناول توظيف الذكاء الاصطناعي في الصحافة الرقمية ومواجهة الأخبار الزائفة.

وحصل إبراهيم بن علي بن حسين يغاشي من المملكة العربية السعودية على جائزة أفضل عمل إعلامي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، عن عمل بعنوان «جازان».

وشملت الاحتفالية تكريم 8 شخصيات إعلامية عربية تقديرًا لمسيرتها المهنية وعطائها في خدمة الإعلام، وضمت قائمة المكرمين مل من عيسى علي الشايحي، ماهر جاسم العنزي، نادر كرم، حصة جاسم القطرم، منابر إبراهيم القلاف، الدكتورة منى سعيد الحديدي،الكاتب الصحفي فاروق جويدة، إدريس بوصرحان.

كما تم تكريم 7 مؤسسات إعلامية، وأكاديمية عربية، تقديرًا لإسهاماتها في تطوير العمل الإعلامي، وهي، معهد الإعلام الأردني، المعهد العالي للإعلام والاتصال، قناة القاهرة الإخبارية، مؤسسة الأهرام، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، اتحاد إذاعات الدول العربية، الهيئة العربية للبث الفضائي.

واختتمت الاحتفالية بتوجيه التهنئة إلى الفائزين والمكرمين، والشكر إلى الدول العربية المشاركة ودولة الكويت بصفتها الدولة الراعية للجائزة، وإلى جميع الجهات التي أسهمت في تنظيم الاحتفالية، تأكيدًا لأهمية دعم التميز والإبداع والارتقاء بالممارسة الإعلامية العربية.