الكرملين: موسكو تأمل استمرار جهود ترامب الرامية إلى إحلال السلام

أعرب الكرملين، الأربعاء، عن أمله في أن يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جهوده الرامية إلى إحلال السلام، رغم نتائج انتخابات الكونجرس الأمريكي وما قد تفرضه من تحديات على الحوار بين موسكو وواشنطن.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، ردًا على سؤال بشأن احتمال أن يؤدي فوز الديمقراطيين إلى تعقيد العلاقات بين البلدين: «الرئيس ترامب لا يزال في منصبه، ونأمل بصدق أن يواصل جهوده لإحلال السلام».

وأضاف أن بعض الأسس الأولية لهذه الجهود قد وُضعت بالفعل، مشيرًا إلى التحضير لعقد جولة جديدة من المحادثات الثلاثية خلال الفترة المقبلة.

وأشاد بيسكوف بالجهود التي تبذلها السيدة الأولى الأمريكية ميلانيا ترامب، في مجالي إحلال السلام والعمل الإنساني، معربًا عن أمله في استمرارها.

وعن احتمال أن يشكل الكونجرس الأمريكي عقبة أمام هذه الجهود، أوضح المتحدث باسم الكرملين أن الأمر يتعلق بالشئون الداخلية للولايات المتحدة.

وفي السياق ذاته، أعلن البيت الأبيض أن ميلانيا ترامب تعتزم استضافة ممثلين عن روسيا وأوكرانيا في البيت الأبيض، في إطار جهود تتعلق بوقف إطلاق النار في منطقة أليوشكي.

وأوضح بيان صادر عن البيت الأبيض أن السيدة الأولى ستلقي كلمة بشأن وقف إطلاق النار في المنطقة، الخميس 5 نوفمبر 2026، في تمام الساعة 11 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وأشار البيان إلى أن روسيا وأوكرانيا توصلتا، بمساعدة ميلانيا ترامب، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في أليوشكي، بهدف ضمان وصول المساعدات الإنسانية وتهيئة الظروف لإجلاء المدنيين عبر ممر آمن ومحدد.