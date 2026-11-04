مقتل شخصين في هجوم روسي على منطقة زابوريجيا الأوكرانية

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أفادت السلطات المحلية بمقتل شخصين على الأقل في هجوم روسي على منطقة زابوريجيا الواقعة جنوب شرقي أوكرانيا.

وقال حاكم منطقة زابوريجيا، ميخايلو سيميكين، في منشور على تطبيق "تليجرام"، صباح اليوم الأربعاء، إن روسيا هاجمت بلدة فيلنيانسك مرتين.

وأدى الهجوم إلى مقتل امرأة تبلغ من العمر 52 عاما ورجل يبلغ 63 عاما، كما أُصيب رجل آخر يبلغ من العمر 59 عاما.

ولم يقدم سيميكين تفاصيل عن طبيعة الهجوم، فيما أفادت تقارير بتضرر عدد من المباني السكنية.

ولقي أكثر من 30 شخصا حتفهم، أمس الأول الاثنين، في غارة جوية روسية مدمرة استهدفت قرية كوميشوفاخا في منطقة زابوريجيا.

وكان الضحايا قد تجمعوا في مدرسة لتلقي مساعدات إنسانية عندما تعرضوا للقصف.