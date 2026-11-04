باكستان تعلن نجاح اختبار أول صاروخ جو-جو محلي الصنع

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أعلن الجيش الباكستاني، الأربعاء، نجاح اختبار أول صاروخ جو-جو مطوّر بإمكانات وخبرات محلية.

جاء ذلك في بيان لإدارة العلاقات العامة للقوات المسلحة الباكستانية، ذكرت فيه أن الصاروخ يحمل اسم "فاز".

وأوضح البيان أن "فاز" هو أول صاروخ جو-جو يُصنع محليا في باكستان، خضع للاختبار بنجاح.

ووصف نجاح عملية الاختبار بأنه "محطة مفصلية" في تطوير القدرات الدفاعية للبلاد.

وأشار إلى أن الصاروخ مزود بنظام توجيه نهائي، ويتميز بقدرته على الوصول إلى أهداف على مسافات أبعد.

وأضاف البيان: "سيعزز صاروخ فاز بشكل كبير المرونة العملياتية للقوات الجوية الباكستانية، وسيسهم في تعزيز القوة الدفاعية للبلاد".

وأفاد بأن الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري ورئيس الوزراء شهباز شريف، ورئيس أركان الجيش عاصم منير، وقادة القوات المسلحة، هنأوا العلماء والمهندسين بمناسبة نجاح الاختبار.

وكان الجيش الباكستاني أعلن في 14 أكتوبر الماضي نجاح اختبار نسخة مطورة من الصاروخ الباليستي "فاتح-2"، بعد تعزيز مداه.