نائب إيراني: صواريخنا ستستهدف القواعد الأوروبية إذا استُخدمت في أي هجوم ضد طهران

هدّد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، أحمد بخشايش أردستاني، باستهداف القواعد العسكرية الأوروبية التي قد تستخدمها أمريكا في شن هجمات ضد إيران، مؤكدًا أن الصواريخ الإيرانية قد تطال مواقع في إيطاليا وألمانيا.



وقال أردستاني، في تصريحات لموقع «يورونيوز»، إن بلاده لن تسمح باستخدام القواعد العسكرية الأوروبية في أي هجوم أمريكي ضدها دون رد، مشيرًا إلى أن إيران لم تستهدف تلك القواعد خلال المواجهتين السابقتين، لكنها لن تتجاهل تكرار هذا الأمر في أي صراع مقبل.



وأضاف أن الدول الأوروبية كانت طرفًا في المواجهة السابقة، بعدما سمحت للولايات المتحدة الأمريكية باستخدام قواعدها العسكرية، موضحًا أن طهران ستستهدف أي قاعدة تُستخدم ضدها، إلى جانب المصالح المادية وغير المادية للدول التي تقدم الدعم لواشنطن.



واستبعد أردستاني مشاركة طائرات عسكرية أوروبية مباشرة في أي هجوم على الأراضي الإيرانية، لكنه أكد أن استخدام القواعد الأوروبية في العمليات العسكرية الأمريكية سيجعلها أهدافًا للرد الإيراني.



وفي السياق ذاته، قال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، فدا حسين مالكي، إن بلاده أعدت نهجًا وسيناريو جديدين للتعامل مع أي مواجهة عسكرية مقبلة، معتبرًا أنهما سيفاجئان الولايات المتحدة والدول الأوروبية.

- إيران توسع نطاق تهديداتها إلى أوروبا

بالتزامن مع إحياء إيران الذكرى السنوية لاقتحام السفارة الأمريكية في طهران عام 1979، أصدر الحرس الثوري الإيراني، الأربعاء، بيانًا توعد فيه بالرد الفوري والفعال على أي تهديد، دون التقيد بحدود جغرافية.



وأشار البيان إلى توجيهات منسوبة إلى المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، تتعلق بتحديث بنك الأهداف الإيراني، وإدراج الأصول المادية وغير المادية للخصوم ضمن نطاق الاستهداف.



وفي تصعيد لافت، علق مؤيدون للحكومة الإيرانية لافتة على سياج السفارة الألمانية في طهران، تزامنًا مع المسيرات التي نظمتها السلطات لإحياء الذكرى، حملت اقتباسًا للأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، محسن رضائي، جاء فيه: «أوروبا تدفع ثمن دعم إسرائيل».



وفي تقرير منفصل، أفادت الوكالة بأن طهران حذرت برلين من أن مصالحها العسكرية في المنطقة ستُعد أهدافًا دفاعية مشروعة، إذا دخلت ألمانيا في مواجهة عسكرية مفتوحة مع إيران، دون التمكن من التحقق بصورة مستقلة من صحة هذه المعلومات.



وتأتي هذه التهديدات في ظل توتر العلاقات بين طهران وبرلين، إذ استدعت إيران السفير الألماني خلال الأسابيع الماضية، على خلفية موقف ألمانيا الداعم لإسرائيل.



وفي السياق نفسه، ذكرت صحيفة «كيهان» الإيرانية أن نطاق الأهداف المحتملة لطهران لم يعد مقتصرًا على القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط، بل قد يمتد إلى مواقع في أوروبا، استنادًا إلى التوجيهات المنسوبة إلى مجتبى خامنئي بشأن الرد العسكري دون قيود جغرافية.



من جهته، قال محسن رضائي، عبر منصة «إكس»، إن الرد الأمريكي على المطالب الإيرانية غير مقنع، مؤكدًا ضرورة استجابة واشنطن للشروط الإيرانية السبعة قبل إعادة فتح مضيق هرمز.