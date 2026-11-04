وزير الخارجية الفرنسي: نتائج انتخابات التجديد النصفي بأمريكا يجب ألا تصرف انتباه أوروبا عن حماية مصالحها

رحب وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو بفوز الحزب الديمقراطي الساحق في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية لعام 2026، واصفًا النتيجة بأنها «نبأ سار للغاية للديمقراطية الأمريكية»، مشيرًا إلى أن اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتفوق المرشحين الديمقراطيين يؤكد عدم وجود شكوك بشأن النتائج.

وقال بارو، خلال جلسة الأسئلة الأسبوعية في الجمعية الوطنية الفرنسية، الأربعاء، إن النتائج ليست موضع شك أو نزاع، مضيفًا أن الرئيس الأمريكي نفسه أقر بتفوق أداء المرشحين الديمقراطيين.

وأكد الوزير، أن هذه النتائج تثبت أن الشعوب هي من تصنع تاريخها في الأنظمة الديمقراطية، ولا يمكن للخوارزميات أو المصالح الخاصة أن تحل محل إرادتها.

وفي الوقت نفسه، شدد بارو، على ضرورة تعزيز استقلال أوروبا الوطني، وبناء قارة أكثر قوة وازدهارًا وديمقراطية، بصرف النظر عن الخيارات السياسية التي تتخذها الولايات المتحدة.

وأشار إلى أن واشنطن أعادت منذ فترة طويلة توجيه أولوياتها من المحيط الأطلسي إلى المحيط الهادئ، وحذرت الدول الأوروبية مرارًا من ضرورة الاعتماد على قدراتها وتحمل مسئولياتها.

ودعا إلى تسريع جهود بناء أوروبا بوصفها قوة ديمقراطية كبرى، قادرة على مواجهة الضغوط التكنولوجية والتجارية والعسكرية، وتقديم مسار مستقل للدول التي ترفض التبعية وتسعى إلى الحفاظ على حريتها.

وكان الحزب الديمقراطي قد حقق فوزًا تاريخيًا على الرئيس دونالد ترامب والحزب الجمهوري، مستعيدًا السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ.