المعارضة الإسرائيلية: نتنياهو أصبح حاليا شخصية منفرة لكلا الحزبين في أمريكا

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير جولان، اليوم الأربعاء، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أصبح شخصية منفرة لكلا الحزبين الأمريكيين الرئيسيين، محذرا من أن استمراره في الحكم قد يؤدي إلى مواجهة مع واشنطن.

وقال زعيم حزب "الديمقراطيون"، اليساري - الليبرالي الإسرائيلي إن نتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، التي خسر فيها الجمهوريون السيطرة على مجلسي الكونجرس، أظهرت "مدى تنامي النفور من نتنياهو الآن لدى كل من الديمقراطيين والجمهوريين."

وكانت تداعيات الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في أواخر فبراير، ولا سيما تأثيرها على أسعار السلع الاستهلاكية، حاضرة بقوة في تصويت أمس الثلاثاء.

كما تآكل أيضا الدعم طويل الأمد الذي تحظى به إسرائيل من جانب الحزبين في واشنطن، بفعل الغضب الشعبي إزاء الحرب التي يشنها نتنياهو على حركة حماس في قطاع غزة.

وحذر جولان، من أن استمرار نتنياهو ووزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير في منصبيهما قد "يدفع إسرائيل إلى مسار يقود إلى فرض عقوبات دولية عليها، وعزلها دوليا، والدخول في مواجهة مع الولايات المتحدة، صديقتنا وأهم حليف لنا"، داعيًا إلى الإسراع بتشكيل "حكومة تغيير" في إسرائيل.

وفي بيان هنأ فيه الحزب الديمقراطي الأمريكي بفوزه في انتخابات التجديد النصفي، أعرب حزب جولان عن أمله في تحسن سريع للعلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة.

كما تعهد حزب "الديمقراطيون"، الذي يتزعمه جولان، أيضا بإعادة صياغة نهج إسرائيل تجاه الفلسطينيين والدول العربية إذا شارك في الحكومة.

ومن المقرر أن يبدأ الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، اليوم الأربعاء، مشاورات مع قادة الأحزاب بشأن الشخصية التي يريدون تكليفها برئاسة الوزراء، وذلك عقب الانتخابات البرلمانية التي جرت الأسبوع الماضي ولم تسفر عن نتيجة حاسمة، ويسعى نتنياهو إلى الفوز بولاية خامسة.

وقال حزب "الديمقراطيون" بزعامة جولان، إن إنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني يمثل أولوية لإسرائيل وأحد الركائز الأساسية للسياسة الأمريكية في الشرق الأوسط.

وأضاف أن مثل هذه الخطوة ستمهد الطريق أيضا لإقامة إطار أمني إقليمي جديد "لمواجهة التهديد الذي تمثله إيران والإرهاب."