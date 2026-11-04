المعارضة الإسرائيلية: نتنياهو أصبح الآن شخصية منفرة لكلا الحزبين في أمريكا

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير جولان، اليوم الأربعاء، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أصبح شخصية منفرة لكلا الحزبين الأمريكيين الرئيسيين، محذرا من أن استمراره في الحكم قد يؤدي إلى مواجهة مع واشنطن.

وقال زعيم حزب "الديمقراطيون" اليساري - الليبرالي الإسرائيلي إن نتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، التي خسر فيها الجمهوريون السيطرة على مجلسي الكونجرس، أظهرت "مدى تنامي النفور من نتنياهو الآن لدى كل من الديمقراطيين والجمهوريين."

وكانت تداعيات الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في أواخر فبراير، ولا سيما تأثيرها على أسعار السلع الاستهلاكية، حاضرة بقوة في تصويت أمس الثلاثاء.

كما تآكل أيضا الدعم طويل الأمد الذي تحظى به إسرائيل من جانب الحزبين في واشنطن، بفعل الغضب الشعبي إزاء الحرب التي يشنها نتنياهو على حركة حماس في قطاع غزة.

وحذر جولان من أن استمرار نتنياهو ووزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير في منصبيهما قد "يدفع إسرائيل إلى مسار يقود إلى فرض عقوبات دولية عليها، وعزلها دوليا، والدخول في مواجهة مع الولايات المتحدة، صديقتنا وأهم حليف لنا."

ودعا جولان إلى الإسراع بتشكيل "حكومة تغيير" في إسرائيل.

وفي بيان هنأ فيه الحزب الديمقراطي الأمريكي بفوزه في انتخابات التجديد النصفي، أعرب حزب جولان عن أمله في تحسن سريع للعلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة.

كما تعهد حزب "الديمقراطيون"، الذي يتزعمه جولان، أيضا بإعادة صياغة نهج إسرائيل تجاه الفلسطينيين والدول العربية إذا شارك في الحكومة.