صلاح يستهدف رقمًا أوروبيًا جديدًا أمام فرايبورج

تتجه الأنظار إلى محمد صلاح، نجم طرابزون سبور التركي، خلال مواجهة فريقه المرتقبة أمام فرايبورج الألماني، مساء غد الخميس، ضمن منافسات دوري المؤتمر الأوروبي، في ظل سعيه لمواصلة انطلاقته التهديفية المميزة وتحقيق إنجاز جديد على الصعيد القاري.

ويعيش اللاعب المصري فترة تألق لافتة منذ انطلاق الموسم، بعدما تمكن من تسجيل 10 أهداف بقميص طرابزون سبور، بواقع 8 أهداف في الدوري التركي وهدفين في دوري المؤتمر الأوروبي.

وفرض صلاح نفسه على قائمة هدافي فريقه في البطولة الأوروبية، بعدما هز شباك كيو بي إس كوبيو الفنلندي خلال الفوز خارج الديار بنتيجة 4-2، ثم سجل مجددًا أمام هارتس الاسكتلندي في المباراة التي حسمها طرابزون سبور بهدفين دون مقابل.

ويفصل النجم المصري هدف واحد عن تحقيق علامة مميزة، إذ إن التسجيل أمام فرايبورج سيجعله يهز الشباك في مبارياته الثلاث الأولى بدوري المؤتمر الأوروبي.

بابارا بارك.. المحطة الأبرز لأهداف صلاح

يمثل ملعب «بابارا بارك» نقطة القوة الأبرز في مشوار محمد صلاح التهديفي هذا الموسم، بعدما شهد تسجيله 8 أهداف من أصل 10 أحرزها في جميع المسابقات.

وتنوعت أهداف قائد منتخب مصر على ملعب طرابزون سبور، حيث سجل ثلاثية أمام جالطة سراي، وهدفين في مواجهة باشاك شهير، إلى جانب أهدافه أمام جينتشلاربيرليجي وبشكتاش، فضلًا عن هدفه في شباك هارتس بالمسابقة الأوروبية.

وعلى الجانب الآخر، اكتفى صلاح بتسجيل هدفين خارج ملعب فريقه، أحدهما أمام كيو بي إس كوبيو في دوري المؤتمر الأوروبي، والآخر أمام أمد سبور ضمن منافسات الدوري التركي.

وتمنح هذه الأرقام مواجهة فرايبورج أهمية إضافية لصلاح، الذي يتطلع إلى استثمار تألقه على ملعبه لمواصلة التسجيل، ومساعدة فريقه على تحقيق انتصار جديد في مشواره الأوروبي.