ارتفعت أسعار الفضة في الأسواق المحلية، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 4 نوفمبر 2026، ليسجل جرام الفضة النقية عيار 999 نحو 96.15 جنيه، مقابل 94.91 جنيه في ختام تعاملات أمس، بزيادة قدرها 1.24 جنيه، وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 1.31%.

وبحسب بيان منصة آي صاغة لتداول الذهب عبر الإنترنت، فإن عيار 925، المعروف بالفضة الإسترليني، سجل نحو 89 جنيهًا، فيما بلغ سعر جرام عيار 900 نحو 86.5 جنيه، وسجل عيار 800 قرابة 77 جنيهًا، وبلغ سعر الجنيه الفضة نحو 712 جنيهًا.

وعلى المستوى العالمي، قفزت أوقية الفضة من 49.83 دولار إلى 52.159 دولار، محققة مكاسب قدرها 2.329 دولار، وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 4.67% خلال الفترة محل التحليل.

واستفادت المعادن الثمينة من نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي، وما تبعها من تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، إلى جانب استمرار التوترات الجيوسياسية، مشيرًا إلى أن تراجع سعر الدولار أمام الجنيه حدّ من انتقال المكاسب العالمية بالكامل إلى السوق المحلية.