سهم «ترامب ميديا» يهبط 11% في أكبر تراجع منذ أغسطس

تراجعت أسهم مجموعة «ترامب ميديا» للتكنولوجيا والإعلام، المالكة لمنصة «تروث سوشيال» التابعة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بنحو 11% في تداولات ما قبل افتتاح السوق، الأربعاء، في أعقاب المكاسب التي حققها الحزب الديمقراطي في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.

وانخفض السهم إلى 5.31 دولار، متراجعًا بنسبة 10.76% بعد الساعة التاسعة صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ليتجاوز هبوطه مستوى 5.40 دولار، الذي سجله الأسبوع الماضي، باعتباره أدنى مستوى له على الإطلاق.

ويأتي هذا التراجع امتدادًا لأداء ضعيف للسهم خلال عام 2026، إذ فقد أكثر من 55% من قيمته منذ بداية العام، فيما يمتلك ترامب نحو 41% من أسهم الشركة.

وبحسب تقديرات مجلة «فوربس»، تبلغ ثروة ترامب نحو 6.5 مليار دولار، ويأتي جزء كبير منها من استثماراته العقارية، فيما يحتل المرتبة 616 بين أغنى أغنياء العالم.

وفي سياق متصل، سجلت الشركة خسائر صافية بلغت 238.1 مليون دولار خلال الربع الثاني من عام 2026، مقابل إيرادات لم تتجاوز 1.7 مليون دولار.

كما تواجه منصة «تروث سوشيال» تراجعًا في حركة الزيارات، إذ نقلت صحيفة «واشنطن بوست»، استنادًا إلى بيانات شركة «سيميلار ويب» المتخصصة في تحليل حركة الإنترنت، انخفاض زيارات المنصة بنسبة 30% على أساس سنوي، حتى سبتمبر الماضي