مستشار لـ ترامب: نتائج انتخابات التجديد النصفي أكبر من أن يتم التلاعب بها

أقرّ مستشارون للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سرًا، بأن النتائج التي أسفرت عنها انتخابات التجديد النصفي، الثلاثاء، جاءت لمصلحة الديمقراطيين بفارق كبير، إلى حد يجعلهم لا يتوقعون لجوء إدارة ترامب إلى الطعن في النتائج على نطاق واسع، إن اتخذت هذه الخطوة من الأساس.

ونقلت شبكة «CNN»، مساء الأربعاء، عن أحد مستشاري ترامب قوله: «لقد كان الأمر أكبر من أن يتم التلاعب به»، مستخدمًا عبارة سبق أن رددها الرئيس خلال فوزه بالانتخابات الرئاسية عام 2024.

ومهّد ترامب وحلفاؤه قبل إجراء الانتخابات، لاحتمال الطعن في نتائجها، في ظل تشكيكه المتكرر في نزاهة الانتخابات الأمريكية، وترويجه خلال الأشهر الماضية، مزاعم بشأن وجود عمليات تزوير في النظام الانتخابي.

وفي هذا السياق، رفعت وزارة العدل الأمريكية دعوى قضائية استباقية في ولاية ألاسكا، لمنع التصديق على نتائج الانتخابات حال عدم فوز المرشح الجمهوري الحالي دان سوليفان، على خلفية وجود مرشح آخر يحمل الاسم نفسه على بطاقة الاقتراع.

كما سعت إدارة ترامب إلى استبعاد آلاف الأصوات في ولاية كاليفورنيا، بدعوى احتمال الإدلاء بها من جانب أشخاص غير مواطنين، إلا أن المحكمة العليا الأمريكية رفضت هذا المسعى يوم الاثنين.

وانتزع الديمقراطيون السيطرة على مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين أمس الثلاثاء، ليحققوا انتصارات ساحقة في معاقل الجمهوريين لأول مرة منذ أجيال، في خطوة تعكس رفضا قاطعا من عشرات الملايين من الناخبين لسياسات الرئيس دونالد ترامب.

وتحول الناخبون في معاقل المحافظين، الذين أوصلوا ترامب إلى ولاية ثانية قبل عامين فقط، بقوة إلى الديمقراطيين، مدفوعين باستياء شديد من الحرب التي لا تحظى بتأييد على إيران، والقلق إزاء ارتفاع تكاليف المعيشة والغضب من طريقة إدارة ترامب لشئون البلاد.