حظي حمزة عبد الكريم، لاعب برشلونة الشاب، بإشادة صحيفة «سبورت» الإسبانية، عقب ترشحه للمنافسة على جائزة أفضل لاعب شاب في أفريقيا لعام 2026، إلى جانب عدد من المواهب البارزة، أبرزهم يان ديوماندي، جناح ريال مدريد.

وذكرت الصحيفة أن حمزة عبد الكريم نجح في لفت الأنظار منذ انتقاله من الأهلي إلى برشلونة في فبراير 2026، بعدما قدم مستويات مميزة داخل أكاديمية لاماسيا، ونجح في جذب اهتمام الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة هانز فليك.

وأشارت «سبورت» إلى أن حمزة سجل 6 أهداف خلال 9 مباريات مع فريق الشباب، قبل أن يواصل تألقه خلال فترة الإعداد، بتسجيل 4 أهداف في 5 مباريات، ليصبح أحد الأسماء الواعدة داخل مشروع برشلونة المستقبلي.

وأضافت الصحيفة أن ترشيح اللاعب للجائزة الأفريقية يعكس التطور الكبير الذي شهده مستواه خلال الفترة الأخيرة، بعدما بدأ في إثبات نفسه على الساحة الأوروبية.

ومن المقرر إقامة حفل جوائز الأفضل في أفريقيا بمدينة لاجوس النيجيرية يوم 7 ديسمبر المقبل.