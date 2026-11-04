أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي، يحيى سريع، استهداف مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض بصاروخ باليستي، زاعمًا أن الصاروخ أصاب هدفه مباشرة، وخلف أضرارًا كبيرة بالمطار.



وحذر سريع شركات الطيران العالمية والعاملين والمسافرين من استخدام الأجواء السعودية، معتبرًا أنها غير آمنة، باستثناء الأجواء فوق المناطق المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة.



وأمس الثلاثاء، أعلن سريع، تنفيذ عمليتين عسكريتين استهدفتا مطار أبها الدولي وقاعدة خميس مشيط الجوية في السعودية.

وأوضح أن العملية الأولى استهدفت مطار أبها الدولي بطائرة مسيّرة، زاعمًا أن الإصابة كانت دقيقة وأدت إلى تعطل حركة الملاحة بالمطار، فيما استهدفت العملية الثانية قاعدة خميس مشيط الجوية بصاروخ باليستي، مؤكدة إصابته هدفه مباشرة.



كما اتهم سريع، أمس الثلاثاء، الطيران الحربي السعودي بشن 93 غارة جوية خلال 24 ساعة، استهدفت مواقع مدنية في العاصمة صنعاء ومحافظات الجوف وتعز وصعدة ومأرب وعمران ولحج وحجة.



وقال سريع إن الغارات نُفذت بطائرات حربية من طرازي «إف 15» و«تايفون»، انطلقت من قاعدتي خميس مشيط والطائف، وأسفرت، بحسب قوله، عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى المدنيين، بينهم نساء وأطفال.



وأضاف أن إجمالي الغارات الجوية السعودية منذ بدء التصعيد بلغ 4032 غارة.