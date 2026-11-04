 النجعاوي يشارك في فوز سلافيا براج على أرسنال بدوري أبطال أوروبا للشباب - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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النجعاوي يشارك في فوز سلافيا براج على أرسنال بدوري أبطال أوروبا للشباب

الشروق
نشر في: الأربعاء 4 نوفمبر 2026 - 5:42 م | آخر تحديث: الأربعاء 4 نوفمبر 2026 - 5:42 م

حقق فريق شباب سلافيا براج فوزًا ثمينًا على حساب أرسنال، بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا للشباب.

وشهدت المباراة مشاركة إبراهيم النجعاوي، جناح الإسماعيلي السابق، بعدما دخل بديلًا في الدقيقة 75، في ظل استمرار التعادل السلبي بين الفريقين.

وخطف سلافيا براج هدف الانتصار في الدقيقة 90+1 عن طريق ميجيل سولارتي، ليحسم المواجهة في اللحظات الأخيرة.

وخاض النجعاوي 5 مباريات بقميص شباب سلافيا براج خلال الموسم الحالي، ونجح في صناعة هدف واحد.

وانضم إبراهيم النجعاوي لسلافيا براج في أغسطس 2026 قادما من الإسماعيلي حتى صيف 2030.


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