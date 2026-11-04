تظاهر آلاف من طلاب المدارس الثانوية والجامعات في الدنمارك، اليوم الأربعاء، احتجاجا على مشروع حكومي لخفض المنح الدراسية، في وقت تشهد دول أوروبية عدة تحركات احتجاجية للشباب.

ورفع المتظاهرون شعار "لقد طفح الكيل" فيما تجمعت 11 رابطة تمثل طلاب المدارس الثانوية والجامعات في ساحة مبنى بلدية كوبنهاغن، قبل أن ينطلق الجميع في مسيرة باتجاه البرلمان، وفق وكالة فرانس برس.

وبحسب اتحاد طلاب المدارس الثانوية في الدنمارك، شارك نحو 12 ألف شاب وشابة في التظاهرة، فيما شهدت مناطق أخرى من البلاد تحركات احتجاجية مماثلة.

وكان انتشار عناصر الشرطة في كوبنهاغن لافتا خلال الاحتجاجات.

وامتدت التحركات الاحتجاجية لطلاب المدارس الثانوية في فرنسا خلال الأسابيع الأخيرة إلى دول أوروبية أخرى.

وسار طلاب المدارس الثانوية والجامعات في شوارع كوبنهاغن مردّدين شعار "لقد نكثتم بوعدكم"، في إشارة إلى الحكومة المنتمية إلى يسار الوسط وبعض أحزاب ائتلافها، التي تراجعت عن تعهدها بعدم خفض المساعدات الطلابية.

وتقترح الحكومة في مشروع موازنتها، إلغاء المنحة الدراسية الحكومية التي كانت تُمنح لجميع الطلاب اعتبارا من سن 18 عاما، للمقيمين مع ذويهم إذا تجاوز مجموع دخل الوالدين السنوي 94 ألف يورو، وذلك في إطار توفير الأموال لدعم الإنفاق الدفاعي.

وستُخفَّض المنحة تدريجيا للطلاب الذين يتراوح الدخل السنوي لوالديهم بين 55 و94 ألف يورو.

وبحسب وزارة التعليم العالي، سيُحرم نحو 14 ألف طالب من المنحة، فيما ستُخفَّض قيمتها لنحو 8 آلاف آخرين.



