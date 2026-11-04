ثنائية إيبوكا تقود الاتحاد للفوز على المحلة في كأس مصر

حجز فريق الاتحاد السكندري أولى بطاقات التأهل لدور الـ16 من بطولة كأس مصر، بفوزه على غزل المحلة بهدفين مقابل هدف اليوم الأربعاء، على ملعب المحلة في أولى مباريات دور الـ32 من البطولة.

وجاء فوز زعيم الثغر على حساب زعيم الفلاحين في آخر ربع ساعة، بعدما حصل الفريق السكندري على ركلة جزاء، في الدقيقة 75 نفذها بنجاح النيجيري جون أيبوكا، قبل أن يعود اللاعب نفسه بعد 5 دقائق ويضف الهدف الثاني من تسديدة قوية بعد كرة ارتدت من عارضة المحلة.

أما هدف المحلة الوحيد فجاء عن طريق رشاد العرفاوي في الدقيقة 85، فيما لعب الغزل آخر الثواني بنق عددي لطرد اللاعب عبدالرحمن رشدان لحصوله على الإنذار الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني

ومن المقرر أن يتقابل الاتحاد مع الفائز من الجونة واتحاد الشرطة في ثمن نهائي البطولة.