نشر البيت الأبيض على منصة "إكس"، اليوم الأربعاء، عقب الخسائر التي مني بها الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي، منشورا جاء فيه: "ترامب لا يزال رئيسكم"، ما أثار موجة من التعليقات الساخرة.

وأرفق البيت الأبيض المنشور بصورة للرئيس دونالد ترامب في المكتب البيضاوي، بدا فيها بملامح تتسم بالتحدي، مع حاجبين مقطبين وقبضتين مغلقتين، وفق شبكة سكاي نيوز.

وأثار المنشور آلاف التعليقات الساخرة في أقل من ساعتين على نشره.

وكان مرشحو الحزب الديمقراطي في انتخابات التجديد النصفي قد حققوا مكاسب كبيرة، الثلاثاء، في ولايات تعد معاقل للجمهوريين، ليحصدوا أغلبية المقاعد في مجلسي الشيوخ والنواب.

وبحسب الأرقام، حصل الديمقراطيون حتى الآن على 54 مقعدا في مجلس الشيوخ، مقابل 44 مقعدا للجمهوريين، فيما بلغ عدد المقاعد التي حصل عليها الديمقراطيون في مجلس النواب 231 مقعدا، مقابل 139 مقعدا للجمهوريين.