الكرملين يقلل من تأثير الهزيمة الانتخابية لترامب على المفاوضات بشأن أوكرانيا

قلل الكرملين، اليوم الأربعاء، من أهمية تأثير الهزيمة الساحقة التي تعرض لها الجمهوريون في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، قائلا إنه يتوقع أن يواصل الرئيس دونالد ترامب جهوده لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، للصحفي ألكسندر يوناشيف، المقرب من الكرملين إن "الرئيس ترامب لا يزال في منصبه"، مضيفا أن موسكو تتوقع أن يواصل "جهوده الرامية إلى إحلال السلام أيضا".

وأشار بيسكوف إلى إحراز تقدم في الجهود الدبلوماسية، مشيرا إلى المحادثات الثلاثية المقررة الأسبوع المقبل بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة.

كما أشار إلى عملية إنسانية في بلدة أوليشكي الواقعة على خط المواجهة والخاضعة للسيطرة الروسية، وخلالها وجهت روسيا وأوكرانيا الشكر بشكل متكرر إلى السيدة الأولى الأمريكية ميلانيا ترامب، لمساعدتها في التوسط للتوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وقال بيسكوف "نأمل أن يستمر كل ذلك".

وردا على سؤال عما إذا كان الكونجرس الأمريكي المنتخب حديثا قد يعرقل الجهود الدبلوماسية التي يبذلها ترامب، اكتفى بيسكوف بالقول إن هذا الأمر شأن داخلي يخص الولايات المتحدة. وكان قد أدلى بتصريحات مماثلة قبل انتخابات التجديد النصفي.