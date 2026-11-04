- صادرات منتجات الطاقة تقفز 67% متجاوز 5 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أغسطس

قفزت قيمة الواردات المصرية من الغاز الطبيعي والمسال بنسبة 72% خلال الـ 8 أشهر الأولى من عام 2026، لتصل إلى 9.45 مليار دولار، مقابل 5.47 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، بزيادة 3.98 مليار دولار، بحسب نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء.

وبحسب النشرة، التي حصلت «الشروق» على نسخة منها، ارتفعت قيمة الصادرات المصرية من الغاز الطبيعي والمسال بنسبة 64% خلال الفترة من يناير حتى شهر أغسطس الماضي، لتسجل 116.52 مليون دولار، مقابل 70.98 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة 45.54 مليون دولار.

ومنذ بداية العام الجاري، سجلت واردات مصر من الغاز المسال ارتفاعًا متواصلًا على أساس شهري، عدا أبريل الذي شهد تراجعًا طفيفًا، قبل أن تحقّق الواردات قفزة قياسية خلال شهرَي يونيو ويوليو الماضيين، وفقا لبيانات وحدة أبحاث الطاقة.

وقفزت واردات مصر من الغاز المسال خلال شهر يوليو الماضي بنسبة 70% أو بمقدار 690 ألف طن على أساس سنوي، لتسجل أعلى مستوى شهري لها منذ عودة البلاد للاستيراد، حيث استوردت 1.68 مليون طن من الغاز المسال خلال شهر يوليو 2026، ارتفاعًا من 0.99 مليون طن في الشهر نفسه من العام الماضي.

وتأتي هذه القفزة القياسية بالتزامن مع تراجع الإنتاج المحلي وتصاعد استهلاك الوقود في مصر، وتحديدًا خلال أشهر الصيف التي يشهد فيها القطاع الكهربائي طلبًا كبيرًا.

ويُقدّر إنتاج مصر من الغاز الطبيعي حاليًا بنحو 3.8 مليار قدم مكعب يوميًا، في حين يبلغ الطلب المحلي نحو 6.2 مليار قدم مكعب يوميًا، ويرتفع إلى قرابة 7.2 مليار قدم مكعب خلال أشهر الصيف.

ووفقًا لنشرة الإحصاء، ارتفع إجمالي قيمة الواردات المصرية من منتجات الطاقة خلال الـ 8 أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 41.9%، ليسجل 20.259 مليار دولار، مقابل 14.273 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق، بزيادة 5.986 مليار دولار.

كما ارتفع إجمالي قيمة الصادرات المصرية من منتجات الطاقة خلال نفس الفترة بنسبة 67%، ليصل إلى 5.363 مليار دولار، مقابل 3.210 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق، بزيادة 2.152 مليار دولار.

وتأتي مشتريات مصر في وقت تشهد سوق الغاز المسال اضطرابات واسعة، مع استمرار تداعيات الحرب في الشرق الأوسط على تدفقات الغاز وحركة السفن. وارتفعت أسعار الغاز في آسيا إلى أعلى مستوياتها منذ 2022 خلال سبتمبر، بحسب بيانات وكالة بلومبرج، وسط مخاوف بشأن الإمدادات عبر مضيق هرمز.