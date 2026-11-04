رابطة الدوري الإسباني تدرس تأجيل مباراتين عقب وفاة مهاجم تينيريفي

تدرسرابطة الدوري الإسباني تأجيل مباراتي تينيريفي أمام غرناطة، وأندورا ضد ريال مايوركا، حدادًا على وفاة خيسوس دي ميجيل، مهاجم تينيريفي، عن عمر 30 عامًا.

وكان اللاعب قد فارق الحياة صباح الثلاثاء 3 نوفمبر، متأثرًا بتوقف قلبي تنفسي تعرض له عقب اصطدام قوي مع خيسوس أوونو، حارس أندورا، خلال مواجهة الفريقين يوم الاثنين، قبل نقله إلى المستشفى.

وطلب الناديان تأجيل مباراتيهما المقبلتين، ولم تُحدد الرابطة حتى الآن الموعد الجديد لإقامة المواجهتين.

ومن المقرر إقامة مراسم وداع وتأبين للاعب بملعب تينيريفي يوم السبت المقبل، بينما فتحت الشرطة الإسبانية تحقيقًا للوقوف على ملابسات الوفاة، في إجراء معتاد بمثل هذه الحالات.