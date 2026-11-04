ليتوانيا تطرد 3 مواطنين أوكرانيين عملوا لصالح أجهزة استخبارات معادية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قامت ليتوانيا بترحيل ثلاثة مواطنين أوكرانيين بزعم أنهم عملوا لصالح أجهزة استخبارات أجنبية معادية.

وكتب جهاز الاستخبارات الليتواني في منشور عبر فيسبوك اليوم الأربعاء، أنه جرى تصنيف الأفراد الذين لم يتم ذكر أسمائهم، على أنهم يمثلون تهديدا للأمن القومي.

وجرى إلغاء تصاريح إقامتهم المؤقتة في الدولة الواقعة بمنطقة البلطيق والعضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) كما جرى منعهم من دخول البلاد لمدة خمس سنوات.

وقال جهاز الاستخبارات إن الأوكرانيين الثلاثة نفذوا الكثير من المهام نيابة عن أجهزة استخبارات أجنبية معادية نظير أجر.

وتردد أن التعليمات أُرسلت لهم عبر تطبيق تليجرام وغيرها من خدمات المراسلة. ولم يتم تقديم المزيد من التفاصيل فيما يتعلق بالأنشطة المتهمين بها.

وتقع ليتوانيا على الحدود مع الجيب الروسي كالينينجراد المطل على بحر البلطليق وكذلك بيلاروس الحليف الروسي. وحذرت الحكومة في فيلنيوس كثيرا من زيادة تهديدات التجسس والأعمال التخريبية.

ولفت جهاز الاستخبارات الليتواني إلى أن أجهزة الاستخبارات الأجنبية تستخدم بانتظام تطبيقات المراسلة ومواقع التواصل الاجتماعي لتجنيد الأفراد في دول أخرى.

يشار إلى أن ليتوانيا شريك وداعم مقرب لأوكرانيا التي تدافع عن نفسها ضد الغزو الروسي منذ قرابة خمس سنوات.