مشروع ابدأ حلمك يواصل تدريب المواهب الشابة على بناء المشهد المسرحي بقنا

واصلت هيئة قصور الثقافة، برئاسة الفنان هشام عطوة، تدريب الشباب المشاركين في الورشة الخاصة بمشروع "ابدأ حلمك"، في قصر ثقافة قنا، وذلك ضمن برامج وزارة الثقافة لاكتشاف ورعاية المواهب المسرحية الشابة وإعداد الممثل الشامل.

وتضمن الأسبوع الحالي تدريبات عملية على التشكيلات المسرحية وأساليب بناء المشهد، من خلال تطبيقات على نصوص متنوعة من المسرح المصري والعربي والعالمي، كما شهدت الفعاليات تدريبات على مجموعة من المونولوجات، لتنمية مهارات المشاركين.

نُفذت التدريبات بالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي وفرع ثقافة قنا، بإشراف المخرج أحمد طه، المدير الفني للمشروع، والمخرج خالد أبو ضيف، المدير الإقليمي للمشروع.

ويُعد مشروع "ابدأ حلمك" أحد المشروعات الفنية التي تقدمها وزارة الثقافة من خلال الهيئة العامة لقصور الثقافة، لاكتشاف ورعاية المواهب المسرحية الشابة بالمحافظات، من خلال برنامج تدريبي متكامل يجمع بين التمثيل والأداء الحركي والغناء والاستعراض وفنون الأداء، لإعداد جيل جديد من الفنانين.