أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الأربعاء، استشهاد فلسطينيين ووفاة ثالث متأثرا بجراحه خلال 24 ساعة، ما رفع حصيلة قتلى الإبادة الإسرائيلية إلى 74 ألفا و618 شهيدا منذ أكتوبر 2023.

وقالت الوزارة، في بيان إحصائي يومي، إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية جثماني شهيدين، فيما سُجلت وفاة فلسطيني ثالث متأثرا بجراحه، إضافة إلى 21 مصابا.

وأضافت أن حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر 2025، ارتفعت إلى 1602 شهيد و5794 مصابا.

ورغم سريان الاتفاق، تواصل إسرائيل خرقه عبر القصف وإطلاق النار على مناطق في القطاع، ما يسفر عن سقوط شهداء وجرحى.

وأوضحت الوزارة أن الحصيلة الإجمالية لضحايا الإبادة الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023، ارتفعت إلى 74 ألفا و618 شهيدا و175 ألفا و920 مصابا.

وخلفت الإبادة الإسرائيلية دمارا طال نحو 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية في القطاع، فيما قدّر تقرير دولي تكلفة التعافي وإعادة الإعمار بنحو 71.4 مليار دولار.