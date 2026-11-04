الاحتلال يجبر 25 عائلة بمحيط مخيم طولكرم على إخلاء منازلها ويحول بعضها إلى ثكنات عسكرية

أخلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 25 عائلة من منازلها في المنطقة الغربية المحاذية لحارة الحدايدة، في محيط مخيم طولكرم، وحولت بعض المنازل إلى ثكنات عسكرية.

وأفادت مراسلة «وفا»، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال داهمت المنازل في المنطقة، وأجبرت سكانها على إخلائها قسرًا، ولم تسمح لهم سوى بأخذ بعض الأغراض البسيطة من مقتنياتهم.

وأشارت إلى مشاهدة عدد من المواطنين وهم يحملون بعض أمتعتهم، بعد إجبارهم على مغادرة منازلهم، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على مدينة طولكرم ومخيميها.

ويأتي هذا الإجراء مع تواصل عدوان الاحتلال على مخيم طولكرم لليوم الـ647 على التوالي، والذي أسفر عن نزوح أكثر من 5 آلاف عائلة من مخيمي طولكرم ونور شمس، إلى جانب تدمير واسع للبنية التحتية والممتلكات، وإلحاق أضرار جسيمة بمنازل المواطنين ومرافقهم، وسط استمرار الحصار والإجراءات العسكرية المشددة ومنع السكان من دخوله.