أسعار النفط تتراجع بعد فوز الديمقراطيين بالغالبية في مجلسي الكونجرس

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تراجعت أسعار النفط الأربعاء، بعد فوز الديمقراطيين بغالبية مجلسي النواب والشيوخ في انتخابات منتصف الولاية الأمريكية، في انتكاسة سياسية للرئيس دونالد ترامب.

وقرابة الساعة 10:45 ت غ، تراجع سعر برميل خام برنت بحر الشمال تسليم يناير، بنسبة 1,25 في المئة إلى 102,31 دولار، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة «فرانس برس».

وانخفض سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم ديسمبر، بنسبة 0,74 في المئة إلى 95,38 دولارا.

وخسر برنت أكثر من 13 في المئة منذ بداية الأسبوع، مع تجدّد تفاؤل الأسواق بالاتصالات الدبلوماسية الجارية في الشرق الأوسط بعد أسابيع من المخاوف من التصعيد.

وردا على سؤال لصحيفة «وول ستريت جورنال» عن مدى إسهام الحرب في الشرق الأوسط في تراجع نتائج الجمهوريين، أقرّ ترامب بأن «إيران كانت أحد العوامل»، وعزا ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط أكثر منه إلى الحرب نفسها.



