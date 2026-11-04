هيئة النزاهة العراقية تكشف تلاعبا في عقود النقل والمطارات يُشتبه بارتباطه بتمويل جهات مسلحة

كشفت هيئة النزاهة العراقية عن تلاعب في عقود وزارة النقل والمطارات، يُشتبه بارتباطه بتمويل جهات مسلحة خارجة عن القانون.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية «واع» عن مصدر عراقي مطلع، اليوم الأربعاء، أن الهيئة تدقق في عقود وزارة النقل والمطارات، وأنها رصدت مخالفات تتعلق بتوجيه عوائد تلك العقود لصالح اقتصاديات جهات مسلحة خارجة عن القانون.

ويُذكر أن هيئة النزاهة العراقية، أعلنت اليوم صدور حكم بالحبس المشدد بحق النائبة السابقة عالية نصيف جاسم، والمدير العام السابق لدائرة صحة صلاح الدين رائد الجبوري، على خلفية انتفاعهما من الوظيفة العامة، مع إلزامهما برد مبلغ 10 مليارات دينار بالتضامن والتكافل.

وأوضحت الهيئة أن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أصدرت حكمًا حضوريًا بالحبس الشديد لمدة سنتين بحق عالية نصيف، وخمس سنوات بحق رائد الجبوري، لانتفاعهما من الأعمال والمقاولات والتعاقدات التي تُجرى في شركة مصافي الشمال.

وكانت الحكومة العراقية شرعت في حملة اعتقالات أواخر شهر يونيو الماضي، بتهم الفساد الإداري، ضمت العشرات من النواب السابقين والحاليين ووكلاء الوزارات والمديرين العامين، في إطار حملة أُطلق عليها اسم «صولة الفجر».