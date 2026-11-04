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قصف الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، بلدات وأحرق منازل وألقى قنابل صوتية قرب مزارعين في جنوبي لبنان، بالتزامن مع تحليق طائرات مسيّرة فوق العاصمة بيروت ومناطق أخرى بالبلاد.

تأتي هذه التطورات رغم اتفاق وقعته بيروت وتل أبيب بوساطة أمريكية في 26 يونيو، ينص على انسحاب إسرائيلي تدريجي من الأراضي المحتلة مقابل انتشار الجيش اللبناني فيها وتوليه المسؤولية الأمنية.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن القوات الإسرائيلية أحرقت منذ صباح الأربعاء، منازل في بلدة حداثا بقضاء بنت جبيل، دون تحديد عددها أو حجم الأضرار.

وأضافت أن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف بلدة برعشيت بقضاء بنت جبيل، وبلدة المنصوري ووادي زبقين بقضاء صور، دون ورود معلومات عن وقوع إصابات.

وفي قضاء حاصبيا جنوبي البلاد، ألقت طائرة مسيّرة إسرائيلية قنابل صوتية قرب مجموعة من مزارعين أثناء قطاف الزيتون بمحيط مزرعة حلتا، عند أطراف بلدة كفرشوبا، دون تسجيل إصابات.

وحلقت مسيّرات إسرائيلية على ارتفاع منخفض فوق العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية، وكذلك منطقة الزهراني جنوبي البلاد.

ورصدت الوكالة تحليقا كثيفا لمسيّرات إسرائيلية في أجواء إقليم الخروب بقضاء الشوف في محافظة جبل لبنان.

وتواصل إسرائيل تنفيذ هجمات وعمليات هدم وإحراق منازل جنوبي لبنان، رغم اتفاق يونيو الماضي الذي ينص على انسحاب قواتها تدريجيا من الأراضي اللبنانية.