وزير الخارجية الكويتي يُجري مع نظيره القطري اتصالا هاتفيا لبحث آخر المستجدات الإقليمية

أجرى وزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، اتصالًا هاتفيًا، اليوم الأربعاء، مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، لبحث آخر المستجدات الإقليمية.

وحسبما نشرت وزارة الخارجية الكويتية في بيان، تناول الاتصال أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين، ودعم الجهود الدبلوماسية المشتركة الرامية إلى خفض التصعيد والتوصل إلى حلول شاملة تضمن سلامة الممرات المائية وحرية الملاحة، وتسهم في تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وأمس الثلاثاء، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، عدم حدوث أي تطورات جديدة بشأن التوصل إلى اتفاق محتمل مع الولايات المتحدة، مؤكدًا استمرار تبادل الرسائل بين الجانبين عبر الوسطاء.

وأشار إلى إن طهران لم تتخلَّ عن استثمار الفرص الدبلوماسية لحماية مصالحها ومطالبها المشروعة، ومواجهة التهديدات، وتعزيز الأمن في المنطقة، رغم أن المواقف الأمريكية السابقة لا تدعو إلى التفاؤل بشأن جدية الإدارة الأمريكية في التعامل مع المسار الدبلوماسي.

وأضاف أن القوات المسلحة الإيرانية في أعلى درجات الاستعداد للدفاع عن البلاد والرد بقوة على أي هجمات محتملة.

وفي سياق متصل، تواصل قطر جهود الوساطة بين واشنطن وطهران لخفض التوتر والتوصل إلى تفاهمات تضمن إعادة فتح مضيق هرمز.

والجمعة الماضية، عاد الوسطاء القطريون إلى العاصمة الإيرانية طهران، في إطار جهود الوساطة الرامية إلى التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران، وفقًا لمسئول مطلع تحدث لوكالة «رويترز»، مشيرًا إلى أن المحادثات تجري بالتنسيق مع أمريكا.

ووفقًا لـ«رويترز»، أوضح مسئول مطلع على المفاوضات أن قطر قدمت إلى إيران، الأحد الماضي، مسودة خطة سلام، إلا أن مسئولًا إيرانيًا رفض المقترحات، واعتبرها غير مقبولة، مؤكدًا تمسك طهران بموقفها بشأن الملف النووي.