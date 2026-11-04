المعادن النفيسة تنتعش عالميا عقب إعلان نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونجرس

- الذهب يرتفع 3% والفضة 4.5% والبلاتين 3.2% والبلاديوم 5.6%

ارتفعت أسعار المعادن النفيسة فى السوق العالمية عقب إعلان فوز الديمقراطيين في انتخابات الكونجرس الأمريكي، إذ ارتفع الذهب بنسبة 3% ليسجل فى المعاملات الفورية 4046.91 دولار للأوقية، كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 3% أيضًا لتسجل 4057.20 دولار.

كما ارتفعت أسعار الفضة بواقع 4.5% إلى 51.81 دولار للأوقية، مسجلة أعلى مستوياتها في أسبوع، وصعد سعر البلاتين 3.2% إلى 1461.58 دولار، وزاد البلاديوم 5.6% إلى 985.64 دولار.

وفى السوق المحلية، ارتفعت أسعار الذهب في أسواق الصاغة المحلية خلال تعاملات اليوم، بقيمة 75 جنيهًا، ليصل سعر الجرام عيار 21 -الأكثر مبيعًا في مصر- إلى 6225 جنيها، مقابل 6150 جنيها في نهاية تعاملات أمس، بدعم من صعود الأوقية العالمية عقب إعلان نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي.

ووفقًا لآخر تحديث للأسعار، ارتفع سعر الجرام عيار 18 ليسجل 5335 جنيهًا، وصعد سعر الجرام عيار 24 ليسجل 7114 جنيهًا، كما صعد سعر الجنيه الذهب بقيمة 320 جنيهًا ليصل إلى 49800 جنيه، بدون احتساب قيمة المصنعية وضريبتى الدمغة والقيمة المضافة.

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة، إن الارتفاع الذي شهدته أسعار الذهب يأتي بصورة رئيسية انعكاسًا للصعود القوي للأوقية عالميًا.



وأضاف أن تراجع الدولار أمام الجنيه حدّ من انتقال الارتفاع العالمي بالكامل إلى السوق المحلية، وهو ما يفسر الفارق بين نسبة صعود الأوقية ونسبة ارتفاع جرام الذهب عيار 21 في مصر.

وأكد إمبابي أن الفترة المقبلة ستظل مرهونة بتطورات الأوضاع السياسية في الولايات المتحدة، وبيانات الاقتصاد الأمريكي، واتجاه الدولار والعوائد، إلى جانب مسار المحادثات الأمريكية الإيرانية.

وقالت رونا أوكونيل، رئيسة تحليل الأسواق لمنطقتي أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا لدى شركة ستون إكس، إن سيطرة الديمقراطيين على مجلسي الكونجرس من شأنها توفير دعم لأسعار الذهب، في ظل احتمالات تعرض أسعار الفائدة والدولار لضغوط هبوطية.

كما قالت دانييلا هاثورن، كبيرة محللي الأسواق لدى كابيتال دوت كوم، في مذكرة، إن تعافي المعادن النفيسة لا يزال هشًا.

وأضافت أن التحدي الذي تواجهه المعادن النفيسة يتمثل في أن حالة عدم اليقين الجيوسياسي لا تتحول تلقائيًا إلى طلب على الملاذات الآمنة، في ظل قلق المستثمرين أيضًا من استمرار السياسات النقدية التقييدية.