مجلس وزراء الإعلام العرب يؤكد دعمه لحقوق الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها تقرير المصير

أكد مجلس وزراء الإعلام العرب أن القضية الفلسطينية ستبقى القضية العربية المركزية، مجددا دعمه لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، وتجسيد استقلال دولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

جاء ذلك في البيان الصادر عن الدورة العادية الـ56 لمجلس وزراء الإعلام العرب، الذي تناول تطورات القضية الفلسطينية ومستجدات الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وسُبل تعزيز حضور القضية الفلسطينية في الخطاب الإعلامي العربي والدولي.

وثمَن المجلس جهود القيادة الفلسطينية، ممثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، برئاسة الرئيس محمود عباس، في مواصلة التحرك السياسي والدبلوماسي على المستويين العربي والدولي، وحشد الدعم للقضية الفلسطينية، والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وتحقيق تطلعاته في الحرية والاستقلال.

وتابع المجلس باهتمام بالغ ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم العدوان والإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، وما تشهده المدينة ومقدساتها من إجراءات تستهدف تغيير تركيبتها الديموغرافية وطابعها التاريخي والقانوني، وتهجير معالمها، وتزوير تاريخها وإرثها الحضاري.

وتوقف المجلس أمام الأوضاع بالغة الخطورة التي يواجهها الصحفيون الفلسطينيون، جراء استهدافهم المباشر بالقتل والإصابة والاعتقال والتنكيل من قِبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، مشيرا إلى أنه منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023، استشهد أكثر من 260 صحفيا وصحفية في قطاع غزة والضفة الغربية.

وفي هذا الصدد، أكد المجلس ضرورة توفير الحماية للصحفيين الفلسطينيين وضمان سلامتهم، وتقديم أشكال الدعم اللازمة لهم وللمؤسسات الإعلامية الفلسطينية، بما يمكنها من مواصلة أداء رسالتها المهنية ونقل حقيقة ما يجري على الأرض.

ودعا إلى تكثيف الجهود الدولية لمحاسبة المسئولين عن الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين، واتخاذ إجراءات عملية تكفل عدم إفلاتهم من العقاب، باعتبار أن استمرار هذه الانتهاكات يهدد حرية الصحافة ويشجع مرتكبيها على مواصلتها.

كما دعا المؤسسات والهيئات العربية والدولية المعنية إلى تكثيف جهودها لتوثيق الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية بحق الصحفيين الفلسطينيين، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من انتهاكات، وتعزيز حملات التضامن معه، وممارسة الضغوط اللازمة لضمان المساءلة.

وأشاد المجلس بجهود الإعلام الفلسطيني في نقل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عدوان وانتهاكات، وتوثيق الجرائم المرتكبة بحقه، رغم ارتقاء مئات الشهداء من الصحفيين الفلسطينيين في سبيل أداء رسالتهم الإعلامية، كما أشاد بجهود وسائل الإعلام العربية في متابعة تطورات الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة، ونقل الأحداث ومعاناة الشعب الفلسطيني إلى الرأي العام العربي والدولي.

ودعا وسائل الإعلام العربية إلى مواصلة دورها في توعية الرأي العام العربي والدولي بحقيقة ما يجري في فلسطين، وتعزيز حضور الرواية الفلسطينية، والتصدي لحملات التضليل وتزييف الحقائق، إلى جانب تكثيف التغطية الإعلامية للتطورات الميدانية والإنسانية والسياسية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما يسهم في إبراز الانتهاكات الممنهجة بحق الشعب الفلسطيني، وتسليط الضوء على استهداف الصحفيين، ومواكبة موجات التأييد الدولي للقضية الفلسطينية.

وأكد المجلس أهمية التحرك الإعلامي المنسق لدعم الجهود الفلسطينية في المحافل الدولية، والتصدي لمحاولات تزييف الرواية والتاريخ، والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للقدس ومقدساتها، مشددا على تعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسسات الإعلامية العربية لتطوير خطاب إعلامي مهني ومقنع ومنفتح على الرأي العام الدولي، يعكس حقيقة الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة.

كما دعا المجلس إلى تنسيق المبادرات العربية الهادفة إلى تقديم مختلف أشكال الدعم للصحفيين والمؤسسات الإعلامية الفلسطينية، بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والدول الأعضاء والمنظمات المعنية لدى مجلس وزراء الإعلام العرب.

وأكد البيان أهمية تعزيز التنسيق مع الاتحادات المهنية المعنية، وبعثات جامعة الدول العربية في الخارج، ومجالس السفراء، واتحاد إذاعات ووكالات الدول العربية، بما يسهم في توحيد الجهود العربية وتوسيع نطاق التحرك الإعلامي الداعم للقضية الفلسطينية.