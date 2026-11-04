الجيش الإسرائيلي يعتقل 45 فلسطينيًا بينهم نساء وصحفيان بالضفة

اعتقل الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، 45 فلسطينيًا على الأقل، بينهم 5 نساء وصحفيان، خلال اقتحامات نفذها في عدة محافظات بالضفة الغربية المحتلة.

وقال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان وصل الأناضول، إن الاعتقالات تركزت في محافظتي نابلس والخليل، فيما توزعت بقية الحالات على محافظات قلقيلية وطولكرم وبيت لحم.

وأفاد بأن من بين المعتقلين الصحفي حازم ناصر، الذي أعادت السلطات الإسرائيلية اعتقاله بعد أسبوعين فقط من الإفراج عنه.

وأشار إلى أن القوات الإسرائيلية نفذت حملة تحقيق ميداني في محافظة جنين، طالت عددًا من المواطنين، قبل الإفراج عنهم لاحقًا.

واعتبر أن استهداف النساء والصحفيين بالاعتقال، وإعادة اعتقال أسرى محررين بعد فترات وجيزة من الإفراج عنهم، يعكس اتساع دائرة الملاحقة الإسرائيلية لتشمل مختلف فئات المجتمع الفلسطيني.

ولفت إلى أن حملات التحقيق الميداني باتت أحد أنماط الاستهداف المتواصلة، إذ تترافق مع اقتحام المنازل واحتجاز المواطنين لساعات طويلة، وما يصاحب ذلك من تنكيل وترويع للعائلات، قبل الإفراج عنهم في كثير من الحالات.

وأضاف أن "عمليات الاعتقال تترافق مع انتهاكات تشمل الاعتداء الجسدي وتخريب الممتلكات، إلى جانب ظروف الاحتجاز والتحقيق القاسية".

وذكر نادي الأسير أن حالات الاعتقال في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، تجاوزت 26 ألف حالة منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023.

وفي وقت سابق الأربعاء، قال مكتب إعلام الأسرى (غير حكومي) إن الجيش الإسرائيلي اعتقل 30 فلسطينيًا.

ويتعرض الفلسطينيون في الضفة الغربية لاقتحامات واعتقالات إسرائيلية متواصلة، تشمل المدن والبلدات والمخيمات، وتتخللها عمليات تفتيش للمنازل واحتجاز وتحقيق ميداني.

وتصاعدت هذه العمليات منذ بدء الحرب على قطاع غزة في أكتوبر 2023، بالتزامن مع تصاعد اعتداءات الجيش والمستوطنين، وفق بيانات فلسطينية.