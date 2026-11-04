إثيوبيا تطرد دبلوماسيين سودانيين بعد اتهامات جديدة بمساعدة قوات الدعم السريع

قال مسئول إثيوبي كبير اليوم الأربعاء، إن إثيوبيا أمرت ستة دبلوماسيين سودانيين بمغادرة البلاد، في خطوة تعكس مزيدا من التدهور في علاقات البلدين بسبب اتهام كل طرف للآخر بدعم خصومه.

ويتهم السودان إثيوبيا بدعم قوات الدعم السريع شبه العسكرية، في حين تتهم أديس أبابا الخرطوم بدعم المتمردين في منطقة تيجراي بشمال إثيوبيا.

وأثارت الاتهامات المتبادلة، التي ينفيها الطرفان، مخاوف من تداخل الحرب في البلدين، مما قد يؤدي إلى اتساع رقعة الصراع في القرن الأفريقي.

وقالت الحكومة السودانية يوم الأحد، إنها قدمت شكوى ضد إثيوبيا إلى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة ومجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، متهمة إياها بالسماح لقوات الدعم السريع باستخدام أراضيها في إطلاق طائرات مسيرة ملغومة لاستهداف البنية التحتية المدنية في السودان.

ولم يرد المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي على طلب من «رويترز» للتعليق.

وقال المسئول الإثيوبي الكبير إن بلاده أمرت ستة من موظفي القنصلية السودانية في بلدة أصوصا الحدودية بمغادرة البلاد في غضون 48 ساعة، دون أن يذكر سبب هذا القرار.

وطلب المسئول عدم نشر اسمه نظرا لحساسية الأمر.

وتنفي أديس أبابا مساعدة قوات الدعم السريع في السودان. وكشفت بيانات الأمم المتحدة أن الحرب الأهلية في السودان أدت إلى نزوح أكثر من 14 مليون شخص وتسببت في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم منذ اندلاعها في أبريل 2023.

وقال أمجد فريد مستشار مجلس السيادة الانتقالي السوداني للشئون السياسية والخارجية إن الحكومة السودانية ملتزمة بحقها في الدفاع عن أراضيها، لكنها تبذل كل جهد ممكن لتجنب اندلاع حرب مفتوحة مع إثيوبيا.