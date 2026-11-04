الأعلى للشئون الإسلامية يعلن فتح باب التسجيل في المرحلة الثانية من برنامج تعليم اللغة العربية للأجانب

أعلن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بالتعاون مع مديرية أوقاف القاهرة، فتح باب التسجيل في المرحلة الثانية من برنامج «تعليم اللغة العربية للأجانب»، في إطار جهوده لنشر اللغة العربية وتعزيز التواصل الثقافي والحضاري مع الوافدين من مختلف دول العالم.

ويُقام البرنامج برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وإشراف الأستاذ الدكتور أحمد نبوي الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

ويُقدم البرنامج مجانًا، ويشمل تنمية مهارات الاستماع والتحدث والقراءة والكتابة، من خلال الدراسة على أيدي متخصصين في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، واتباع أساليب تعليمية حديثة تجمع بين الدراسة والتطبيق العملي.

كما يتضمن البرنامج منح شهادات اجتياز وحضور، وتقديم مكافآت للطلاب المتفوقين، إلى جانب تنظيم رحلات تعليمية وترفيهية.

وتجمع الدراسة بين الحضور المباشر والتعلم عبر الاتصال الرقمي (Online)، وذلك في مقرين:

- مسجد سيدنا عمرو بن العاص - مصر القديمة.

- مسجد سيدنا موسى بن نصير - مدينة نصر.

شروط التسجيل:

- أن يكون المتقدم من غير الناطقين باللغة العربية.

- أن يكون من الأجانب المقيمين داخل جمهورية مصر العربية.

ويمكن التسجيل من هنا.