عون: الحياد الإيجابي ضرورة لإبعاد لبنان عن الصراعات بالمنطقة

قال الرئيس اللبناني جوزاف عون، الخميس، إن "الحياد الإيجابي" يشكل ضرورة لتحييد بلاده عن الصراعات الدائرة في المنطقة.

جاء ذلك خلال استقباله، في قصر بعبدا الرئاسي شرقي بيروت، الوزير والنائب السابق ميشال فرعون، الذي سلمه الجزء الثاني من كتاب بعنوان "حياد لبنان الرسمي وحياد اللبنانيين في إطار جامعة الدول العربية، في الدبلوماسية والثقافة والذاكرة والتربية"، وفق بيان للرئاسة اللبنانية.

وصدر الجزء الثاني من الكتاب عقب سلسلة لقاءات تناولت موضوع الحياد، نظمتها المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم (أداء)، بالتعاون مع مجموعة من المفكرين والباحثين والخبراء.

وأضاف عون: "الحياد الإيجابي ضرورة لتحييد لبنان عن الصراعات في المنطقة إذ يكفي هذا الوطن ما تحمله حتى اليوم وهو لم يعد قادرا على تحمل المزيد من الخلافات المحورية والأطماع ورغبات الهيمنة".

وشدد على أن لبنان دولة مستقلة وذات سيادة.

وتابع: "لن نقبل أن يشاركنا أحد في سيادتنا كي لا ندفع من جديد ثمن أخطاء الماضي".

وقال: "أدعو من يستقوي بالخارج ضد أبناء وطنه إلى أن يستقوي بأهله ضد الخارج"، وفق البيان ذاته دون ذكر جهة محددة.

ودعا عون الشباب إلى إدراك قيمة لبنان، من خلال التربية على المواطنة و"الانفتاح على الحضارات والثقافات، بعيدا عن التقوقع والارتهان".

واعتبر أن "تحييد لبنان عن أطماع الخارج وتحصين الوحدة الوطنية يحميان الكيان اللبناني"، في ظل مرحلة وصفها بـ"الضياع" تشهدها المنطقة نتيجة التطورات العسكرية والسياسية المتسارعة.