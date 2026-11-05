البنك المركزي النرويجي يلمح إلى رفع سعر الفائدة قريبا للسيطرة على التضخم

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أبقى البنك المركزي النرويجي على سعر الفائدة الرئيسي ثابتا دون تغيير اليوم الخميس، ولكنه أشار إلى استعداد صناع السياسات لرفع أسعار الفائدة في المستقبل، فيما اعتبروا أن التضخم مرتفع للغاية.

وقررت لجنة السياسة النقدية والاستقرار المالي التابعة للبنك المركزي النرويجي الإبقاء على سعر الفائدة ثابتًا عند 4.5%، وفقًا للتوقعات.

وفي السابق، رفع البنك سعر الفائدة بواقع 25 نقطة أساس في سبتمبر.

وقالت محافظة البنك المركزي إيدا باتشى: "التضخم مرتفع للغاية. ومن المرجح أن يكون من الضروري إبقاء سعر الفائدة مرتفعًا لبعض الوقت، ونحن مستعدون لرفع سعر الفائدة إذا لزم الأمر لخفض التضخم إلى النسبة المستهدفة في نطاق فترة زمنية معقولة".

وبحسب تقديرات البنك المركزي النرويجي، فإن الصراعات في الشرق الأوسط ما زالت تتسبب في حالة من عدم اليقين الهائل بشأن توقعات التضخم.

ومن ناحية أخرى، قال إن البطالة ليست مرتفعة للغاية ولا منخفضة بشكل استثنائي.

ولا يزال التضخم أعلى من النسبة المستهدفة للبنك، البالغة 2%.