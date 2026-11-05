الصحة العالمية: نحو 10 آلاف قتيل وجريح في اليمن جراء التصعيد العسكري منذ أغسطس الماضي

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا التصعيد العسكري في اليمن منذ أغسطس الماضي إلى 9730 قتيلا وجريحا.

وقالت المنظمة، في تقرير اطلعت عليه الأناضول، إنها رصدت منذ أغسطس 9 آلاف و730 قتيلا وجريحا جراء التصعيد العسكري في اليمن، بينهم 1771 قتيلا و7959 جريحا.

وأضافت أن 658 شخصا سقطوا بين قتيل وجريح خلال الفترة من 26 إلى 30 أكتوبر 2026، بينهم 94 قتيلا و564 جريحا، لافتة إلى أن هذه الحصيلة تعادل 132 ضحية يوميا، مقارنة بمتوسط 93 ضحية يوميا خلال الأسبوع السابق؛ ما يعكس ارتفاعا في وتيرة الخسائر البشرية، فيما لم توضح المنظمة ما إذا كانت أعداد الضحايا تشمل مدنيين أم عسكريين أم الفئتين معا.

وأعلنت المنظمة، الخميس الماضي، أنها رصدت منذ مطلع أغسطس 1677 قتيلا و7395 جريحا جراء التصعيد العسكري في اليمن، قبل أن ترتفع الحصيلة في أحدث تقاريرها.

ومنذ يوليو الماضي، تجدد التصعيد العسكري بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي، خصوصا في محافظتي تعز ولحج جنوب غربي البلاد، ما أسفر عن سقوط آلاف القتلى والجرحى، بحسب تقارير أممية.

وأدى تجدد المواجهات إلى إنهاء حالة الهدوء النسبي التي شهدها اليمن منذ أبريل 2022، وسط استمرار الأزمة الإنسانية وتفاقم معاناة السكان جراء القتال والنزوح.

ويشهد اليمن حربا منذ سيطرة جماعة الحوثي على العاصمة صنعاء ومحافظات عدة في سبتمبر 2014، قبل تدخل تحالف عسكري عربي بقيادة السعودية في مارس 2015، دعما للحكومة.