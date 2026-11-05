ياسين البسيوني يحصد برونزية الفرق في منافسات الفروسية بأولمبياد الشباب «داكار 2026»

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حقق الفارس المصري ياسين البسيوني إنجازًا جديدًا للرياضة المصرية، بعدما توج بالميدالية البرونزية في منافسات الفرق لقفز الحواجز، ضمن دورة الألعاب الأولمبية للشباب «داكار 2026»، المقامة حاليًا في السنغال.

وجاء تتويج البسيوني بالبرونزية عقب منافسات قوية شهدت تقاربًا كبيرًا في المستويات والنتائج، ليضيف ميدالية جديدة إلى رصيد البعثة المصرية، التي رفعت حصيلتها إلى 5 ميداليات متنوعة، بواقع 3 ميداليات ذهبية وميداليتين برونزيتين.

وتضم حصيلة مصر الذهبية إنجاز السباح زين هشام، الذي توج بذهبيتي سباقي 100 متر فراشة و50 متر فراشة، إلى جانب ذهبية سندس سنبل في منافسات الووشو كونغ فو.

كما حصد لاعب الجودو علي الرملي الميدالية البرونزية في منافسات وزن تحت 81 كجم، قبل أن يضيف ياسين البسيوني البرونزية الثانية لمصر من خلال منافسات الفرق لقفز الحواجز.

ومن المقرر أن يخوض الفارس المصري غدًا الجمعة 6 نوفمبر نهائيات منافسات الفردي لقفز الحواجز، وسط آمال بمواصلة التألق وإضافة ميدالية جديدة إلى رصيد البعثة المصرية في الدورة.