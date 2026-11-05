أعلن الأمن العام الأردني، الخميس، مقتل أحد عناصره إثر تعرضه لاعتداء بأداة حادة من قبل أحد الأشخاص في العاصمة عمان.

وأظهرت مقاطع فيديو من موقع الاعتداء على رجل أمن أمام إحدى السفارات في شارع المدينة المنورة بالعاصمة عمّان اليوم الخميس، إصابة المعتدي بعد الاشتباك مع رجل أمن آخر.

ووفق شهود عيان، كان بحوزة المعتدي خنجرين ومجموعة من الأسلحة البيضاء، فيما لم يتضح بعد الدوافع التي أدت إلى الاعتداء.

وكان يحاول المعتدي الاستيلاء على سلاح رجل الأمن العام الذي قتل جراء الاعتداء، إلا أن تدخل رجل أمن آخر كان أمام السفارة أيضا حال دون السيطرة على السلاح الناري.

وبحسب ما نشرته وكالة «عمون»، جاءت طعنة المعتدي على رجل الأمن في منطقة الرقبة، ما أدى إلى مقتله على الفور.

واشتبك رجل الأمن الآخر مع المعتدي وأصابه بإصابة مباشرة، الأمر الذي أدى للسيطرة على الموقف وعدم فرار المعتدي، فيما أصيب رجل الأمن الاخر بمنطقة الوجه، نقل على إثرها إلى المستشفى.

وحضرت وحدات مكافحة المتفجرات إلى موقع الجريمة للكشف على الموقع والتحقق من سلامته.

وشهد شارع المدينة المنورة في العاصمة عمّان تواجدا أمنيا كثيفا، فيما أُغلقت مداخل شارع المدينة من عدة اتجاهات، قبل بدء عودة حركة السير تدريجيا.

وذكرت الوكالة أن «المؤشرات الأولية تدل على أن حادثة الطعن في شارع المدينة المنورة عملية إرهابية».



