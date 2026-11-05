التحريات في حريق محل بالوراق: ماس كهربائي بلوحة الإعلانات وراء اندلاع النيران

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بشأن حريق نشب داخل محل تجاري بجوار الطريق الدائري بمنطقة الوراق، أن ماسًا كهربائيًا بلوحة الإعلانات الخاصة بالمحل تسبب في اندلاع النيران، مؤكدة عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل محل تجاري بالمكان المشار إليه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء، إلى موقع الحريق.

وفرضت قوات الأمن كردونًا أمنيًا لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى العقارات والأبنية السكنية المجاورة، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.