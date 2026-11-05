التموين: توافر السلع الغذائية والاستهلاكية بمنفذ «كاري أون» في ساحل روض الفرج

- مطاحن شمال القاهرة: المنفذ يطرح تشكيلة متنوعة من الأجبان والزيوت والمعلبات والمجمدات ويصرف المقررات التموينية

أجرى المركز الإعلامي بوزارة التموين والتجارة الداخلية جولة تفقدية بمنفذ «كاري أون» بمنطقة ساحل روض الفرج، التابع لشركة مطاحن شمال القاهرة، لمتابعة توافر السلع الغذائية والاستهلاكية، وانتظام العمل بالمنفذ، والوقوف على تنوع المنتجات المعروضة ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتأتي الجولة في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتكثيف المتابعة الميدانية للمنافذ التموينية والاستهلاكية، والتأكد من توافر السلع بكميات مناسبة وبجودة عالية، بما يلبي احتياجات المواطنين.

وشارك في الجولة المهندس علي عبد العزيز، الرئيس التنفيذي لشركة مطاحن شمال القاهرة، حيث تفقد مختلف أقسام المنفذ، واطلع على معدلات توافر السلع الغذائية والاستهلاكية، وتنوع الأصناف المعروضة، ومدى تلبية احتياجات المواطنين، فضلًا عن متابعة مستوى الخدمات المقدمة للمترددين على المنفذ.

ورصدت الجولة توافر مجموعة متنوعة من السلع والمنتجات الغذائية، شملت الأجبان والزيوت والعصائر والمعلبات والمجمدات، إلى جانب السلع الأساسية، وفي مقدمتها السكر والأرز والمكرونة والبقوليات، فضلًا عن المنظفات والمنتجات الورقية والألبان، بما يتيح للمواطنين الحصول على احتياجاتهم المختلفة من خلال منفذ واحد.

كما يقدم المنفذ خدمات صرف المقررات التموينية للمواطنين حاملي البطاقات التموينية، إلى جانب طرح السلع الغذائية والاستهلاكية الأخرى، بما يتيح تنوعًا في المعروض أمام المترددين عليه.

وشملت الجولة تفقد قسم الأجبان، حيث رُصدت تشكيلة متنوعة من الجبن الطبيعي والنباتي والرومي والفلامنك والشيدر المستورد، إلى جانب الزيتون بمختلف أنواعه، ومنها الإسباني والكالاماتا والأخضر، فضلًا عن تشكيلة من المخللات.

كما تفقد المشاركون قسم الزيوت، الذي يضم أصنافًا متعددة من زيوت عباد الشمس والذرة والخليط وبذرة القطن وزيت الزيتون، بمختلف العلامات التجارية والأحجام، بما يتيح للمواطنين الاختيار وفقًا لاحتياجاتهم وإمكاناتهم.

وفي أقسام المعلبات والعصائر، رصدت الجولة توافر أنواع متعددة من التونة، إلى جانب العصائر المركزة وعصائر الفاكهة، ومنها عصير المانجو، فيما شملت متابعة قسم السلع الأساسية التأكد من توافر السكر والأرز والمكرونة بمختلف الأنواع والأوزان، إلى جانب البقوليات والصلصات والسمن وغيرها من المنتجات الغذائية.

كما تفقدت الجولة قسم المجمدات، حيث رُصد توافر مجموعة متنوعة من منتجات الدواجن والدجاج المجمد، بما يوفر خيارات متعددة للمستهلكين.

وتضمنت الجولة الاستماع إلى آراء عدد من المواطنين المترددين على المنفذ، والتعرف على مدى رضاهم عن مستوى توافر السلع وجودة المنتجات وتنوعها، ومدى تلبية المعروض لاحتياجاتهم اليومية.

وتأتي هذه الجولة في إطار متابعة وزارة التموين وشركة مطاحن شمال القاهرة لانتظام عمليات البيع وتداول السلع بالمنافذ التابعة للشركة، والعمل على تطوير مستوى الخدمات المقدمة، وتعزيز توافر المنتجات الغذائية والاستهلاكية وتنوعها، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم.