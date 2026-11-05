قال الدكتور بسام زقوت، مدير جمعية الإغاثة الطبية في غزة، إن الأوضاع الإنسانية في القطاع تتجه نحو مزيد من التدهور خلال الأيام الأخيرة، في ظل النقص الحاد في العديد من مستلزمات الحياة اليومية والاحتياجات الإنسانية والصحية.

وأضاف زقوت خلال مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن استمرار الإغلاق الإسرائيلي للمعابر لفترات طويلة، والسماح بدخول أعداد محدودة من الشاحنات إلى قطاع غزة، انعكسا بصورة مباشرة على تدفق المساعدات، مشيرًا إلى وجود تهديدات إسرائيلية جديدة بعرقلة دخول المساعدات القادمة من الجانب المصري، الذي يمثل شريانًا رئيسيًا لإمداد القطاع بالاحتياجات الإنسانية.

وأوضح أن قطاع غزة يعاني نقصًا حادًا في مقومات الحياة، مع تراجع توافر المواد الغذائية، وانخفاض قدرة المؤسسات الدولية على تقديم المساعدات الإنسانية التي تلبي ولو جزءًا من احتياجات السكان، فضلًا عن النقص الكبير في الأدوية والإمدادات الطبية وسلاسل التوريد التي كانت تصل عبر المؤسسات الدولية أو من خلال البضائع التجارية.

وفيما يتعلق بأوضاع المباني المتضررة، قال زقوت إن هناك أنباءً عن محاولات لإخلاء عدد من المباني المهددة بالانهيار، دون توفير بدائل أو أماكن إيواء مناسبة للسكان، متسائلًا عن الوجهة التي يمكن أن يلجأ إليها المواطنون في ظل محدودية المساحات المتاحة للعيش داخل القطاع.

ولفت إلى أن نحو 30% فقط من مساحة قطاع غزة هي المتاحة لسكانه، بينما تقع نسبة 70% تحت السيطرة الإسرائيلية، موضحًا أن نحو مليوني فلسطيني يعيشون في مساحة تقدر بنحو 100 كيلومتر مربع، ما يؤدي إلى كثافة سكانية مرتفعة للغاية ويزيد من صعوبة توفير أماكن آمنة لإيواء السكان الذين قد يضطرون إلى مغادرة المباني الآيلة للسقوط.