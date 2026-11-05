 عمان وإيران: نؤكد أهمية الانتقال من مرحلة تهدئة التوترات إلى تثبيت تفاهمات مستدامة - بوابة الشروق
الخميس 5 نوفمبر 2026 2:02 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد اقتصار الدراسة بالمدارس على الفترة الصباحية؟ -
النتـائـج تصويت

عمان وإيران: نؤكد أهمية الانتقال من مرحلة تهدئة التوترات إلى تثبيت تفاهمات مستدامة


نشر في: الخميس 5 نوفمبر 2026 - 1:49 م | آخر تحديث: الخميس 5 نوفمبر 2026 - 1:49 م

جرى اتصال هاتفي بين وزير الخارجية العماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، ووزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية العمانية، استعرض الوزيران آخر ما آلت إليه الاتصالات والمباحثات الرامية إلى التوصل لتفاهمات عملية وسياسية وفنية تفضي إلى استئناف حركة الملاحة عبر مضيق هرمز دون عوائق.

وأكد الوزيران أهمية الانتقال من مرحلة تهدئة التوترات إلى مرحلة تثبيت تفاهمات مستدامة، تقوم على ترتيبات عملية لضمان سلامة الممرات البحرية، وآليات فنية مشتركة لتأمين انسياب حركة التجارة الدولية والطاقة، بما ينهي حالة الحرب ويمنع تجدد المواجهات في المنطقة.

كما تم التأكيد على أن هذه التفاهمات المأمولة يجب أن ترتكز على احترام سيادة الدول، ومراعاة المصالح المشروعة لجميع الأطراف، وتهيئة الظروف الملائمة لاستعادة مسارات الحوار والتفاوض ومعالجة القضايا العالقة التي تقف وراء التصعيد.

واتفق الجانبان على مواصلة التشاور والتنسيق، ودعم الجهود الدبلوماسية كافة الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك