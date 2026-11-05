بلاغات بوجود قنابل على متن 12 طائرة في أوروبا وتحويل مسارات عدد من الرحلات

شهدت عدة مطارات أوروبية، الخميس، حالة استنفار أمني عقب تلقي بلاغات بوجود قنابل على متن 12 طائرة، ما أدى إلى تحويل مسارات عدد من الرحلات وهبوط بعضها اضطراريًا، فيما أكدت السلطات تفعيل الإجراءات الأمنية اللازمة وفحص الطائرات المعنية.

وفي فنلندا، أعلنت شركة «فين إير» تعرض رحلتها رقم 1761، المتجهة من هلسنكي إلى روما، لتهديد بوجود قنبلة، وفقًا لما نقلته هيئة الإذاعة الفنلندية «واي إل إي».

وأوضحت الشركة أن الطائرة هبطت بصورة طبيعية في العاصمة الإيطالية، ولم تسفر عمليات الفحص عن العثور على أي أجسام مشبوهة، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة «أسوشيتيد برس».

وفي بلغاريا، اضطرت ثلاث رحلات تابعة لشركة «رايان إير»، كانت متجهة إلى العاصمة صوفيا، إلى تغيير مساراتها عقب تلقي تهديدات بوجود قنابل على متنها.

وأفاد مسئولون في مطار صوفيا بأن رحلتين، إحداهما قادمة من كوبنهاغن الدنماركية والأخرى من العاصمة الإسبانية مدريد، هبطتا بسلام في مطار فاسيل ليفسكي الدولي.

من جانبه، قال كراسيمير بيشيف، رئيس مطار بلوفديف، إن الرحلة الثالثة، القادمة من مطار ستانستيد في لندن، جرى تحويل مسارها إلى مطار بلوفديف، حيث هبطت بسلام.

وفي فرنسا، جرى تحويل مسار رحلة جوية قادمة من أيرلندا ومتجهة إلى إيطاليا إلى قاعدة عسكرية جوية غربي البلاد، عقب تلقي تهديد بوجود قنبلة، وفقًا لما أعلنه مكتب رئيس الوزراء الفرنسي.

استنفار أمني في التشيك ورومانيا وبولندا

وفي التشيك، أعلنت الشرطة، الخميس، استعداد أربع طائرات للهبوط اضطراريًا في مطار براغ، بعد تلقي إنذارات بوجود قنابل على متنها.

وأوضحت الشرطة، في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي، أن التقييم الأولي لمصداقية التهديدات يشير إلى أنها منخفضة، مؤكدة تفعيل الإجراءات الأمنية اللازمة للتعامل معها، مع الحرص على الحد من تأثيرها على المسافرين وحركة الطيران.

وأضافت أن الطائرات الأربع ستخضع، عقب هبوطها، لعمليات تفتيش دقيقة باستخدام أجهزة الكشف عن المواد المتفجرة.

وفي رومانيا، أعلنت الاستخبارات الرومانية تلقي تهديد بوجود قنبلة على متن رحلة تابعة لشركة «ويز إير»، قادمة من مدينة ميلانو الإيطالية إلى العاصمة بوخارست.

أما في بولندا، فأعلنت الخطوط الجوية البولندية هبوط رحلة قادمة من وارسو إلى بروكسل بسلام، عقب تلقي تحذير أمني تبين لاحقًا أنه «غير صحيح».

وتأتي هذه التطورات في ظل تكرار البلاغات المتعلقة بوجود قنابل على متن رحلات جوية أوروبية، وما تسببه من استنفار أمني وتحويل لمسارات الطائرات وإخضاعها لإجراءات تفتيش احترازية.